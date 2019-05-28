بوزعكوك: سيطرة حفتر على العاصمة مثل حلم ابليس بالجنة في وجود التيار الثوري القوي

ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع والذي لم يحظر أي جلسة للبرلمان ولم يؤدي اليمين القانونية علي بوزعكوك الذي شغل منصب وزير الخارجية بحكومة الانقاذ التى انقلبت على المسار الديمقراطي عام 2014 إن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة في إحاطته الأخيرة بمجلس الأمن لم يكن محايد ومثّل مشروع الثورة المضادة.

بوزعكوك أشار في مداخلة مع قناة “التاسعة” التابعة لجماعة الاخوان المسلمين تابعتها صحيفة المرصد أمس الاثنين إلى أن سلامة ساوى في إحاطته بين من أسماهم بـ”القوى الثورية التي تدافع عن العاصمة طرابلس” وبين من وصفهم بـ” قوات مجرم الحرب” (القوات المسلحة الليبية).

وأدعى بوزعكوك أن المشير حفتر طالب للسلطة ويرغب بالحكم ،قائلاً:”حفتر يعاني من عقدة نفسية ومشكلة فكرية مع إتجاه الإخوان المسلمين ، وهو ضد التدين وغطا هذه القضية بشعار محاربة الإرهاب وهذا وجد صدى عند بعض الدول العربية” حسب زعمه.

وأضاف :” حفتر والمبعوث الأممي إلى ليبيا يشكلان القوى المعيقة للتطور السياسي في ليبيا ، فعشم إبليس بالجنة أن يحكم حفتر ومن معه العاصمة طرابلس، فحفتر الآن في مرحلة إنكسار ويجب قتاله بالشرع قبل كل شيء”.

ونفى العضو المقاطع وجود ميليشيات إرهابية في صفوف قوات حكومة الوفاق ، موضحاً أن الميليشيات التي تقاتل القوات المسلحة هي “قوات ثورية” مثل قوات :”كارة، غنيوة، هشام بشر” ، مدعياً بأن صورة المشير حفتر ستنتهي إلى الأبد لأنه ليس له أي شيء من الناحية الرسمية في الهيكلية السياسية الحالية.

عضو مجلس النواب المقاطع إختتم حديثه بالقول:”إن العدوان على العاصمة ستنتهي بصمود الخط المدني وأبناء الثورة، فخروج الاف الموطنين في ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس ومصراتة يدل بأن الثورة حيّة وماتزال تنبض بدفق التيار الثوري القوي، وحفتر إدعاءاته كثيرة بل هو من صنع الإرهاب في بنغازي”،مشيراً إلى أن خارطة الطريق للخروج من الوضع الراهن تبدأ بكسر هجوم القوات المسلحة على طرابلس وإعطاء الثوار دور أساسي في صناعة دولة ليبيا من تكوين الحرس الوطني والدخول في جميع مجالات العمل.

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