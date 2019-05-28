طيران مليشيات الوفاق يقصف منازل المدنيين في طرابلس

طرابلس 28 مايو 2019 (وال)- واصل طيران المليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق غير الدستورية، في ضربات جوية على منازل المدنيين في قصر بن غشير .

وأدت الضربات الجوية التي نفذتها اليوم الثلاثاء، إلى إصابة عدد من البيوت وإحداث دمار جزئي بها، إضافة إلى إصابة عدد من السيارات، ولم تنشر المعلومات حتى اللحظة إلى وقوع ضحايا جراء القصف.

وأوضح المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إنه في انتظار معرفة ما أسفر عنه القصف “الهمجي الإجرامي” الذي يقتل ويروع الآمنين والمدنيين. (وال-طرابلس) ع ط/ ع ع

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