وزير الزراعة بالحكومة المؤقتة يعقد اجتماعاً مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية

شحات 28 مايو 2019 (وال)-عقد معالي وزير الزراعة بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور حسن بشير، اجتماعا مع رئيس جهاز الشرطة الزراعية العميد حافظ بو سبابل.

وحضر الاجتماع الذي عُقد اليوم الثلاثاء، وكيل عام وزارة الزراعة المهندس محمد عبد العالي، ونائب رئيس جهاز الشرطة الزراعية، ورؤساء الفروع ومدراء الإدارات بالجهاز.

ونوقش خلال الاجتماع المشاكل التي تعترض عمل الجهاز وتعرقله، وإلى ضرورة دعمه بالإمكانيات المادية والمعنوية، منوهين على ضرورة الإلتزام بكل ما يصدر عن الحكومة المؤقتة من تعليمات.

وأكد الوزير على ضرورة تشكيل لجنة تقدم رؤية واضحة لعمل الجهاز والحلول المقترحة للمختنقات التي تعترض سير عمله، وذلك إيمانا من وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بأهمية الدور الذي يلعبه جهاز الشرطة الزراعية في حماية التشريعات والقوانين والحد من التعديات بكافة أنواعها. (وال-شحات) ع ط/ ع ع

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