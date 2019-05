أفادت قناة العربية أن المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة قال ، أن قنوات الحوار مع المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش لم تتوقف.

ونفى المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة نيته تقديم استقالته من مهمة رئاسة البعثة الأممية لدى ليبيا.

وكان المشير خليفة حفتر قد اتهم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة بأنه منحاز لطرف بعينه وغير محايد ويرغب في تقسيم ليبيا.

