أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يبحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والحد من تصاعدها.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال المرحلة القادمة والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات التي تهم البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

