أكد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني محمد حمدان حميدتي، أن دول تتربص بنا لنصبح مثل سوريا وليبيا.

وأضاف حميدتي، هناك كثيرون يتخابرون مع دول أخرى، مؤكدا أن المجلس يرفض أي تهديد ولا يريد أن ينزلق السودان.

