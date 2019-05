القيادة العامة للجيش: عثرنا على فيديو يثبت التدخل التركي في معركة طرابلس

نشرت صحفة القيادة العامة للجيش فيديو عُثر عليه في هاتف أحد المقبوض عليهم من الجماعات الموالية لحكومة الوفاق يفيد بحسب البيان بالتدخل التركي في معركة طرابلس.

وقالت القيادة العامة، إن “إعلان الرئيس التركي لدعم الإخوان المسلمين في ليبيا .. ودعم الحشد المليشياوي المُعلن ، و وصول عدد من ضباط الجيش التركي لتكوين غرف عمليات عسكرية وكذلك لتدريب أفراد الحشد المليشياوي والمجموعات الإرهابية المتحالفة معهم والتي أتت من خارج البلاد عن طريق تركيا”.

وأضافت، أن ” الضباط الأتراك المرتزقة يعملون علي تدريب المليشيات على الأسلحة والمُدرعات التي تم تسليمها لهم من قبل الحكومة التركية .”

وأكملت ، انه ” تم العثور على فيديو يثبت تدخل تركيا في هاتف أحد المقبوض عليهم “.

