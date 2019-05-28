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“بومبيو” يبحث مع “شكري” التطورات في “ليبيا”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو مع وزير الخارجية المصري سامح شكري آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة الوضع في ليبيا، خلال اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء

وتطرق الوزيران إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين ودعم التعاون المشترك على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، كما اتفقا على حث الأطراف الليبية على إيجاد حل سياسي للأزمة، والتنسيق بشأن مختلف الموضوعات وخصوصا القضايا الإقليمية

يأتي هذا في الوقت الذي تدور فيه المعارك على تخوم العاصمة طرابلس بين الجيش الوطني والمجموعات التابعة لحكومة الوفاق والتي أدت بحسب منظمة الصحة العالمية إلى مقتل 562 شخصاً فِيما بَلغُ عَددُ الجَرحَى 3417 شخصا بَينهُم 146 مَدنيّاً، ونزوح أكثَر 82 ألف شَخص

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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