“سلامة” يرد على تصريحات “حفتر”

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أنه ليس منحازا لأي طرف في النزاع الليبي الحالي، وأنه سيواصل مهمة “الوساطة الأممية” رغم الاعتراضات على شخصه، خلال لقائه مع قناة فرانس 24

وعلّق سلامة على تصريح المشير خليفة حفتر الذي وصفه فيه بـ”الانحياز” لإحدى أطراف النزاع، قائلا: كان هذا سوء فهم وانتهى، ولم يتم إطلاع حفتر على تفاصيل الإحاطة بشكل صحيح من قبل مساعديه، الذين قاموا بانتقاء جمل معينة -على حد تعبيره-

وأضاف سلامة: “طلب مني المشير حفتر مواصلة وساطتي بعد أن تسنى له إعادة قراءة النص والتحقق من واقعيته”. كما أكد سلامة على تمسكه برأيه بشأن إمكانية انحدار البلاد إلى الحرب الأهلية وتقسيم البلاد إذا لم يتم حل النزاع في أقرب وقت، مشددا على أن هذا ليس ما يتمناه وإنما هذا ما يخشى حدوثه

وحذر سلامة المجتمع الدولي من أن يكون مرآة مكبرة للخلافات الليبية متعهدا بعدم سكوته وعدم سكوت الأمم المتحدة عن انتهاك حظر السلاح في ليبيا، مشددا على أنه لا يستطيع تمثيل مجتمع دولي منقسم وعاجز في بعض الأحيان على حد وصفه

وأكد غسان سلامة إن كل الأطراف قبل الحرب قد استوردت واشترت وأُعطيَت سلاحا من الخارج، وأن العديد من الدول الداعمة لأطراف النزاع انتهكت هذا الحظر الصادر من مجلس الأمن

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