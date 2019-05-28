اجتماع لبحث “أولويات” الصيانة لعدة مرافق في “سرت”

اجتمع عميد بلدية سرت مع عدد من المسؤولين في المدينة لمناقشة التحديد النهائي لأولويات القطاعات فيما يتعلق بالصيانة والتجهيز بشكل سريع، ليتم الاستفادة من الإمكانيات الممنوحة من الدعم الدولي

وتتمثل المساعدات في معدات وإمكانيات وورش وقطع غيار وصيانة مرافق صحية وتعليمية وأجهزة طبية مقدمة من المبادرة الليبية الانتقالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وحضر الاجتماع كل من عضو المجلس البلدي سرت المكلف بلجنة البنية التحتية غيت اوحيدة وعضو المجلس البلدي سرت المكلف بمتابعة ملف التعليم والشباب صالح عيادة ورئيس جامعة سرت أحمد المحجوب ومدير الأمن بسرت الصديق بن سعود ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياة النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى مصطفى عبد الجليل

إضافة إلى مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي بسرت محمد محمد السريتى ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة بالبلدية منصور دلة ورئيس فريق الشراكة المجتمعية بسرت مهندس هيثم موسى وأعضاء فريق الشراكة المجتمعية ومدير الخدمات الصحية سرت خليفة محمد عبد الفتاح ومراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي والعديد من المسؤولين في المدينة

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