المنصوري لـ218: خسائر كبيرة في صفوف الوفاق

أكد اللواء فوزي المنصوري أن قوات الجيش الوطني كبدت القوات التابعة للوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في محاور القتال جنوب طرابلس

المنصوري في تصريحات خاصة لـ 218 قال إن هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميلشيات واتهامات لبعضهم البعض من استيلاء مجموعات معينة على السلاح والذخائر، مقللاً من أهمية تزويد تركيا لمجموعات الوفاق بالسلاح، لافتاً إلى أنه لن يحدث أي فرق لأن تركيا ليس بإمكانها إعطاء القلوب الصادقة والمحبة للوطن، ولن تستطيع منح هذه المليشيات عزائم الرجال

وأشار المنصوري إلى أن مقتل بن دردف ليس بالغريب لأن من يقاتلون الجيش هم خليط من التنظيمات الإرهابية التي سبق لها وضع علم القاعدة وداعش في محور السواني ..

وأضاف أن القيادة العامة للجيش وضعت خطة لحماية المدنيين قبل عملية التحرك لتحرير العاصمة.

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