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المنصوري لـ218: خسائر كبيرة في صفوف الوفاق

تم النشر منذُ 48 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد اللواء فوزي المنصوري أن قوات الجيش الوطني كبدت القوات التابعة للوفاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في محاور القتال جنوب طرابلس

المنصوري في تصريحات خاصة لـ 218 قال إن هناك انقسامات كبيرة في أوساط الميلشيات واتهامات لبعضهم البعض من استيلاء مجموعات معينة على السلاح والذخائر، مقللاً من أهمية تزويد تركيا لمجموعات الوفاق بالسلاح، لافتاً إلى أنه لن يحدث أي فرق لأن تركيا ليس بإمكانها إعطاء القلوب الصادقة والمحبة للوطن، ولن تستطيع منح هذه المليشيات عزائم الرجال

وأشار المنصوري إلى أن مقتل بن دردف ليس بالغريب لأن من يقاتلون الجيش هم خليط من التنظيمات الإرهابية التي سبق لها وضع علم القاعدة وداعش في محور السواني ..

وأضاف أن القيادة العامة للجيش وضعت خطة لحماية المدنيين قبل عملية التحرك لتحرير العاصمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كل من دعمهم اردوجان هزموا فى كل مكان فى سوريا تم تجميعهم من كل مكان الى ادلب حيث يقوم النظام والروس بسحقهم فى صفقة بين اردوجان والنظام بعد مقابلة رئيس المخابرات التركى وبشار الاسد فى ايران وغدا نرى صفقة يبيعوا فيها اخوان ليبيا مقابل مكاسب لاردوجان فالمتغطى باردوجان عريان فمن دعمهم هزموا فى كل مكان فهو جعجاع فاشل اراد استغلال قضية خاششقى لابتزاز السعودية وفشل فشلا ذريعا واثبت غباء المخابرات التركية التى لم تستطتع معرفة مكان جثة عميلها خاششقى بلا وكسة

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