أفادت قناة الغد الإخبارية عن زيارة رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى ليبيا.

وأضافت القناة، أن ” رئيس المخابرات المصرية التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر”.

يذكر أن المشير خليفة حفتر قد زار مصر مرتين بعد بدء معركة طرابلس حيث التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

