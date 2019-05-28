سلامة ينفي انحيازه إلى أي طرف في ليبيا ويؤكد مواصلة مهمته

نفى المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة أن يكون منحازا الى أي طرف في ليبيا، مؤكدا أنه سيواصل مهمته كوسيط أممي رغم الاعتراضات على شخصه.

سلامة وفي حوار أجرته معه قناة فرانس 24، اعتبر أن تحذيره من حرب أهلية ومن تقسيم البلاد لا يعني أنه يتمنى ذلك، مؤكدا أنه حريص على وحدة ليبيا أكثر من الليبيين أنفسهم.

ودعا سلامة إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في ليبيا، مشيرا الى اعتقاده بضرورة توسيع دائرة المتفاوضين مستقبلا.

وأكد المبعوث الاممي الى ليبيا أنه كان يسعى من خلال الملتقى الوطني في غدامس إلى تمثيل كل النسق الليبي السياسي أحزابا ومناطق ومدنا وقبائل.

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