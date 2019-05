كشفت قناة الغد الإخبارية نقلا عن مصادر لها أن مصر تسلمت الإرهابي هشام عشماوي من السلطات الليبية.

وكان رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل قد سافر إلى ليبيا والتقى مع القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

