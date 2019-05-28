هدية: سلامة يتغاضى عن جرائم الميليشيات المسلحة

أعرب عضو مجلس النواب، زايد هدية، عن دهشته من تغاضي المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، عن جرائم المليشيات المسلحة، وسيطرتها على مؤسسات الدولة في طرابلس.

وقال هدية إن الإحاطة الأخيرة للمبعوث الأممي أصابت الشارع بحالة إحباط، موضحا أن سلامة يعي أن المليشيات المسلحة تسيطر على مقدرات الدولة في العاصمة، وتستخدم المال في الفوضى الخلاقة، ودعم التنظيمات المتطرفة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن سلامة لم يدن إقحام الميليشيات المسلحة للمهاجرين غير القانونيين فى معركة طرابلس، مشيرا إلى أن مليشيات حكومة الوفاق تتلاعب بمصير المهاجرين، وتستعين بهم في محاور القتال.

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