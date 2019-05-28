دعوة أميركية مصرية إلى الهدوء في ليبيا

دعت الولايات المتحدة ومصر، إلى الهدوء في ليبيا مع تواصل المعارك في طرابلس منذ أكثر من شهر مخلفة المئات من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير مايك بومبيو ناقش الأزمة في ليبيا في مكالمة هاتفية مع وزير نظيره المصري سامح شكري.

وناقش الوزيران “الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع مزيد من التدهور”، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس.

يذكر أن المشير خليفة حفتر قال في مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديامانش” قبل يومين أن الجيش سيواصل العملية العسكرية حتى تلقي “المليشيات الخاصة والجماعات المتطرفة” سلاحها، مشيرا إلى انها تكتسب نفوذا في ظل حكومة رئيس الوزراء فايز السراج.

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