آخر “التطورات” في حرب “طرابلس”

مازالت تطورات الموقف الأمني على أعتاب العاصمة طرابلس مستمرة، حيث كانت الاشتباكات على أشدها منذ الصباح في الطويشة، حيث سيطرت قوات الوفاق على المنطقة

لكن القوات المسلحة قامت بعملية التفاف ناحجة واسترجعت المنطقة وتراجعت قوات الوفاق إلى معسكر الطويشه المعروف بسجن الطويشه

بينما استمرت الاشتباكات العنيفة في الرملة، وتم إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه قصر بن غشير والمطار من قبل قوات الوفاق

واندلعت اشتباكات عنيفة حيث وصلت قوات الوفاق إلى ما قبل كوبري المطار، كما تقدمت القوات المسلحة إلى ما بعد كوبري المطار، ووقوع اشتباكات متقطعة

بينما تشهد العزيزية هدوءًا حذرا مع الجيش على المدينة، وكذلك الوضع في منطقة الهيرة التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني أيضًا

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