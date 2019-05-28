لقطات تظهر تدريب فريق عسكري تركي لمسلحي الوفاق على المدرعات التركية

بثت شعبة الإعلام الحربي لقطات تظهر وجود فريق عسكري تركي في طرابلس يشرف على تدريب مسلحي حكومة الوفاق على المدرعات التركية التي وصلت حديثا، حيث عثر على هذه المقاطع في هاتف أحد المقاتلين المعتقلين وفقا لما أعلنته الشعبة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
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