سارق “أجنبي” يقطع “الكهرباء” عن تراغن

ألقى عناصر مركز شرطة تراغن القبض على سارق أجنبي أثناء قيامه بسرقة كوابل نحاسية في إحدى المزارع بالمدينة

عملية القبض جاءت بعد أن تقدم عدد من المواطنين ببلاغ لمركز الشرطة بتواجد أحد اللصوص في مزرعة قريبة

وقامت السلطات الأمنية بمداهمة المزرعة وألقت القبض على شاب من بوركينا فاسو أثناء انتظاره لشريكه في الجريمة ومن قام بتكليفه بسرقة الكوابل النحاسية وهو تشادي الجنسية

مصادر لقناة 218 نيوز أكدت أن السارق قام بقطع ألفي متر من الكوابل النحاسية من ثلاث مزارع، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عنها وترتب عنه انقطاع المياه أيضاً

يشار إلى أن عملية سرقة أسلاك الكهرباء من المزارع ليست الأولى نظراً لغياب الدعم عن الجهات الأمنية والضبطية لممارسة دورها بالشكل المطلوب

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