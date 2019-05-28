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سارق “أجنبي” يقطع “الكهرباء” عن تراغن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ألقى عناصر مركز شرطة تراغن القبض على سارق أجنبي أثناء قيامه بسرقة كوابل نحاسية في إحدى المزارع بالمدينة

عملية القبض جاءت بعد أن تقدم عدد من المواطنين ببلاغ لمركز الشرطة بتواجد أحد اللصوص في مزرعة قريبة

وقامت السلطات الأمنية بمداهمة المزرعة وألقت القبض على شاب من بوركينا فاسو أثناء انتظاره لشريكه في الجريمة ومن قام بتكليفه بسرقة الكوابل النحاسية وهو تشادي الجنسية

مصادر لقناة 218 نيوز أكدت أن السارق قام بقطع ألفي متر من الكوابل النحاسية من ثلاث مزارع، الأمر الذي تسبب في انقطاع الكهرباء عنها وترتب عنه انقطاع المياه أيضاً

يشار إلى أن عملية سرقة أسلاك الكهرباء من المزارع ليست الأولى نظراً لغياب الدعم عن الجهات الأمنية والضبطية لممارسة دورها بالشكل المطلوب

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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