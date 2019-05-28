مديرية أمن شحات تصدر تعليمات بتأمين حركة الأسواق مع قرب عيد الفطر

أصدر مدير أمن شحات المكلف عقيد خالد عبدالله، تعليماته لتأمين حركة الأسواق بالمدينة خلال الأيام الأخيرة لشهر رمضان خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، تشارك في تنفيذها كافة المراكز والأقسام التابعة للمديرية.

مدير الأمن أوضح أن الخطة تتضمن تأمين مداخل ومخارج المدينة، إلى جانب تنظيم حركة السير وحل المختنقات نتيجة الازدحام وتأمين الأسواق والمحال التجارية مع اكتظاظها بالمواطنين ونشاط الحركة الشرائية فيها.

يذكر أن مديرية أمن شحات كلفت دوريات لتأمين المساجد أثناء صلاة التراويح منذ بداية شهر رمضان المبارك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا