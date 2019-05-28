مصادر العنوان : مصر تستلم الإرهابي هشام عشماوي بعد استكمال التحقيقات الليبية معه

العنوان_بنغازي

أفادت مصادر للعنوان بتسلم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته اليوم إلى الرجمة ولقائه مع القائد العام للجيش الليبي للإرهابي المصري هشام عشماوي والإرهابي المصري صفوت زيدان حارس العشماوي الشخصي مع عناصر إرهابية أخرى مطلوبة للسلطات المصرية .

ويعتبر اللإرهابي العشماوي زعيم تنظيم المرابطين الموالي لتنظيم القاعدة والذي ألقي القبض عليه في درنة شهر أكتوبر الماضي بعد إستكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي وتندرج هذه الخطوة ضمن التعاون الأمني المشترك بين البلدين .

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