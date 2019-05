كشفت قناة “دي ام سي المصرية “، أن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أكد لرئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل على قوة العلاقات بين مصر وليبيا.

وأكملت القناة، ” أن المشير خليفة حفتر أطلع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل على تطورات الأوضاع في ليبيا”.

يذكر أن مصر قد تسلمت الإرهابي المصري هشام عشماوي والمتهم بعدد من الجرائم الإرهابية.

The post “حفتر” يطلع رئيس المخابرات المصرية بمستجدات الأزمة الليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية