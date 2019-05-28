سلامة ينفي انحيازه لأحد أطراف النزاع في ليبيا

طالب المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، المجتمع الدولي بأن لا يكون مرآة مكبرة للخلافات الليبية.

ونفى سلامة في حوار مع فرانس برس، أن يكون منحازا في النزاع الليبي كما اتهمه بذلك المشير الليبي خليفة حفتر في صحيفة لو جورنال دو ديمانش الفرنسية، مؤكدا أنه سيواصل مهمته كوسيط أممي رغم الاعتراضات على شخصه، متعهدا في الوقت ذاته بعدم سكوته وعدم سكوت الأمم المتحدة عن انتهاك حظر السلاح في ليبيا.

وقال سلامة، “إن تحذيره من حرب أهلية ومن تقسيم البلاد لا يعني أنه يتمنى ذلك، مؤكدا أنه حريص على وحدة ليبيا أكثر من الليبيين أنفسهم”، داعيا إلى العودة إلى طاولة المفاوضات والعمل على توسيع دائرة المتفاوضين مستقبلا.

كما اتهم سلامة، أطرافا دولية عديدة لم يسمها بتصدير السلاح إلى ليبيا، قائلا “إن هناك دول نقلت السلاح إلى ليبيا بسفنها في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن”.

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