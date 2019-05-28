دعوة أميركية مصرية إلى الهدوء في ليبيا

دعت الولايات المتحدة ومصر، الثلاثاء إلى الهدوء في ليبيا مع مواصلة حفتر هجومه على طرابلس. وقالت وزارة الخارجية الأميركية ان الوزير مايك بومبيو ناقش الأزمة في ليبيا في مكالمة هاتفية مع وزير نظيره المصري سامح شكري. وناقش الوزيران “الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا ومنع مزيد من التدهور”، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس.

ويواصل الجيش الوطني عمليته العسكرية في طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق، والتي أدت حتى الآن إلى مقتل 510 أشخاص ونزوح أكثر من 75 ألف آخرين من منازلهم، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية. وكان قائد الجيش خليفة حفتر قد رفض خلال زيارة إلى فرنسا الأسبوع الماضي وقف اطلاق النار الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون. وفي مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديامانش” قال حفتر انه سيواصل العملية العسكرية حتى تلقي “المليشيات الخاصة والجماعات المتطرفة” سلاحها، قائلا انها تكتسب نفوذا في ظل حكومة رئيس الوزراء فايز السراج.

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