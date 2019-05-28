التكبالي: الجلسات البرلمانية في طرابلس خيانة للشعب

اتهم عضو النواب علي التكبالي، أعضاء مجلس النواب الذين عقدوا جلسات برلمانية موزاية للمجلس في طرابلس بـ “خيانة ليبيا وشعبها”. وقال التكبالي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “ليعلم أولئك “البرلمانيون” الذين افتتحوا تكية لهم في طرابلس وأسموها “مجلس النواب” انهم حنثوا بقسمهم، وخانوا شعبهم، وخالفوا القانون، وخذلوا الناخبين، وسواء كانوا واعين بأنهم يعملون على تقسيم الوطن أم غافلين، فهم مذنبون، وعلى مجلس النواب إتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هؤلاء الخانعين لأن ما فعلوه جريمة لا تغتفر في حق الليبيين، وسجل يا ضمير الوطن، من صانك ومن خانك، ومن للذل قد ركن”.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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