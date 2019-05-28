المركز الوطني لمكافحة الأمراض يقيم ورشة عمل لأطباء الجلدية

أقام المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء ورشة عمل تدريبية حول الأمراض الجلدية ببلدية جنزور وذلك في إطار عمل المركز على تقديم التوعية والمشورة الصحية. وأفادت إدارة الإعلام الصحي؛ أن هذه الورشة استهدفت أطباء الجلدية على مستوى ثلاثة مرافق صحية بجنزور والسراج وهي ” مستوصفات سليمان خاطر, و سيدي مسعود, والسراج “.

واستعرضت رئيس قسم البرامج والتخطيط بإدارة مكافحة الايدز بالمركز الوطني الدكتورة ليلى عقيل في كلمة لها خلال الورشة التدريبية مهام المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ظل الظروف الراهنة خاصة مهامه في أماكن تجمع النازحين من اشتباكات العاصمة طرابلس. وشملت الورشة محاضرات توعوية حول بعض الأمراض الجلدية كالجرب والقمل.

وقد ألقت الدكتورة ” حنان رجب ” محاضرة توعوية عن مرض الجرب وكيفية انتقاله وعلاجه والوقاية منه.كما ألقت الدكتورة ” نادية أبوضبيع ” محاضرة توعوية عن حشرة الرأس ( القمل) وكيفية استخدام العلاج بالشكل الصحيح. وقدمت الدكتورة ” مودة بن حمزة” في ختام ورشة العمل محاضرة توعوية عن كيفية غسل اليدين بالطريقة الطبية السليمة كأبرز أساسيات منع انتقال العدوى خاصة في المرافق الصحية.

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