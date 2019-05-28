الطوارئ بعدل الوفاق تبحث توفير الحماية لمقار الوزارة

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة بوزارة العدل التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الخامس بمقر ديوان الوزارة، بحضور وزير العدل المفوض محمد عبد الواحد لملوم. وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أنه تم خلال الاجتماع متابعة واستعراض الإجراءات المتخذة بشأن ما اتفق عليه خلال الاجتماع السابق، وكذلك سير العمل بوزارة العدل والجهات التابعة لها خلال هذه الفترة، كما بحثت اللجنة عديد المواضيع ذات الصلة بإدارة الأزمة.

كما تطرق الحاضرون إلى الإجراءات الإدارية والمالية بشأن أوضاع النازحين من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وموظفي الوزارة والجهات التابعة لها القاطنين بمناطق التوتر، والإجراءات التي تمت في هذا الشأن. من جهته شدد الوزير، على ضرورة توفير الحماية اللازمة لمقار وزارة العدل والجهات التابعة لها، وخاصة الواقعة في مناطق التوتر.

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