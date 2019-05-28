إعلام القيادة العامة : تسليم العشماوي يندرج في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا

العنوان_الرجمة

قال مكتب الإعلام بالقيادة العامة للجيش إنه و في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة استقبل اليوم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بمقر القيادة بالرجمة السيد رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء / عباس كامل .

و تم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة ، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي / هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر و الذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة و ذلك وفقاً لإتفاقية التعاون القضائي الراسخة الموقعة بين البلدين وبعد إستيفاء كافة الإجراءات و إستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية