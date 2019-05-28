شندب يرجح استقالة غسان سلامة لهذا السبب قريباً

رجح الإعلامي اللبناني علي شندب، أن يتقدم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة باستقالته. وقال شندب في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “يتردد أن الاحباط تسلل إلى نفسية المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، الذي يرجح أن يتقدم باستقالته رغم نفيه بسبب فشله في عقد ملتقى غدامس واتهامه من قبل الجيش العربي الليبي بالانحياز لصالح الميليشيات” وذلك بحسب تعبيره.
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بوابة افريقيا الاخبارية
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