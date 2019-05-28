للمرة الرابعة..مركز الطب الميداني يعلن استهداف أحدى سيارات الإسعاف

كشف مركز الطب الميداني والدعم، اليوم الثلاثاء، عن تعرض أحد سيارات الاسعاف بطرابلس لاستهداف مباشر بصاروخ موجه مما أدى إلى إصابة احد المسعفين بشظايا وتدمير سيارة واحتراقها بالكامل وإصابة سيارة اخرى إصابات بليغة. وقال المركز، إن هذه هي المرة الرابعة التي تتعرض سيارات الاسعاف بمركز الطب الميداني والدعم وطواقمها للقصف، أثناء تأديتهم واجبهم الإنساني في إنقاذ الجرحى والمصابين وفتح ممرات آمنة للمواطنين العالقين في مناطق الاشتباك، معبرا عن ألمهم وأسفهم الشديد للاعتداء غير المبرر على سيارات الإسعاف والأطقم الطبية التي تحمل شعار الإنسانية. وجدد المركز، دعوته للمنظمات المحلية والدولية، والأمم المتحدة اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وتحييد الأطقم الطبية صاحبة الرسالة الإنسانية من الصراعات التي يسقط ضحيتها المدنيين والمسعفين أثناء تأدية واجبهم.

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