القيادة العامة للجيش الليبي تعلن تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية، مشيرة إلى لقاء جرى في الرجمة بين المشير حفتر ورئيس المخابرات المصرية، وفقًا بيان نشره مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي مساء الثلاثاء.
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بوابة الوسط
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