رئيس المخابرات المصرية يعود إلى القاهرة بعد لقاء حفتر

وصل رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، مساء اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد زيارد قصيرة غير معلنة إلى ليبيا، أين إلتقى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في الرجمة. ووفق وسائل إعلام مصرية، بينها الأهرام، المملوكة للدولة، “قام رئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، بزيارة إلى دولة ليبيا”، غير محددة المدة. وأشارت إلى أنه التقى خليفة حفتر، من دون تفاصيل حول اللقاء.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن مصادر دبلوماسية مصرية قد أفادت اليوم الثلاثاء بتسلم اللواء كامل خلال زيارته لليبيا الإرهابي المصري هشام عشماوي زعيم تنظيم المرابطون الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في شهر أكتوبر الماضي بعد إستكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي، وفقا لموقع أخبار ليبيا.

وفي 9 مايو الجاري، زار خليفة حفتر القاهرة واجتمع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ثاني لقاء منذ إطلاقه هجوما على طرابلس مطلع أبريل الماضي. وفي 22 من الشهر ذاته، كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وجود مساع للتوصل إلى اتفاق سياسي في ليبيا قائلا: “نعمل بالتنسيق مع شركائنا للعودة إلى الإطار السياسي”. وأعرب شكري، خلال حفل إفطار للوزارة، عن دعم بلاده لـ”لجيش الوطني الليبي” الذى يقوده خليفة حفتر، “عملنا معه وسعينا لتوحيد بقية أطراف هذه المؤسسة الوطنية”.

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