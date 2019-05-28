الجعفري: هناك دول تساعد على انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، دول لم يسمها بمساعدة المقاتلين في الانتقال من سوريا إلى ليبيا. وقال الجعفري، خلال كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، “كيف يمكن انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا إلا بدعم من حكومات مستفيدة من ذلك؟، لقد حذرنا من انتقال المقاتلين إلى الدول المحيطة ، هل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الدول الداعمة للإرهاب”.

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