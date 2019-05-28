الجعفري: هناك دول تساعد على انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا

اتهم مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، دول لم يسمها بمساعدة المقاتلين في الانتقال من سوريا إلى ليبيا. وقال الجعفري، خلال كلمته أمام مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، “كيف يمكن انتقال المقاتلين من سوريا إلى ليبيا إلا بدعم من حكومات مستفيدة من ذلك؟، لقد حذرنا من انتقال المقاتلين إلى الدول المحيطة ، هل عجز المجتمع الدولي عن تحديد الدول الداعمة للإرهاب”.
عن مصدر الخبر
بوابة افريقيا الاخبارية
قد يعجبــــك أيضـــاً
القيادة العامة تُسلّم الإرهابي “عشماوي” لمصر
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
رئيس المخابرات المصرية يعود إلى القاهرة بعد لقاء حفتر
تم النشر منذُ 3 دقائق
سلامة : حريص على وحدة ليبيا أكثر من الليبيين أنفسهم
تم النشر منذُ 10 دقائق
للمرة الرابعة..مركز الطب الميداني يعلن استهداف أحدى سيارات الإسعاف
تم النشر منذُ 12 دقيقة
أضف تعليقـك