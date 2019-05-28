القيادة العامة تُسلّم الإرهابي “عشماوي” لمصر

كشفت مصادر ليبية مطلعة أن مصر استلمت من الجيش الوطني، الإرهابي هشام عشماوي، والذي أُلقي القبض عليه، في مدينة درنة، بحي المغار.

وأوضحت المصادر لصحيفة “اليوم السابع” أن عملية التسليم، جاءت بعد مخاطبة السلطات المصرية الجانب الليبي المُتمثّل في القيادة العامة للجيش الوطني، وذلك لمحاكمة عشماوي المتورط في قضايا إرهابية في مصر.

ونشرت الصحيفة صورا أولية لعملية التسليم، ظهر فيها الإرهابي عشماوي، لأول مرة مند أن ألقي القبض عليه.

واستقبل القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء، عباس كامل، بمقر القيادة في الرجمة، وتم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، وعملية تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر.

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