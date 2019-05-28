هل تعجّل أزمة طرابلس بنهاية مهمة غسان سلامة؟

مع تعقّد الأزمة الليبية يوما بعد يوم،لم تنجح الجهود الأممية في التوصل إلى حل سياسي ليبي ليبي حيث تتالى المبعوثون الأمميون دون جدوى. غسان سلامة هو آخر مبعوث أممي إلى ليبيا شهد على محتلف المؤتمرات و المبادرات الأهلية للتوصل إلى حل سياسي لكن مع إندلاع الأزمة في طرابلس أصبحت طريق سلامة أكثر إنسدادًا. حيث اتهم المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، في مقابلة مع صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” الفرنسية، مبعوث الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة بأنه تحوَّل إلى “وسيط منحاز” في النزاع الليبي”.

وقال حفتر في المقابلة إن “تقسيم ليبيا، ربما هذا ما يريده خصومنا. ربما هذا ما يبتغيه غسان سلامة أيضا”، مضيفًا: “لكن طالما أنا على قيد الحياة، فلن يحدث هذا أبدا”. وأشار حفتر إلى أن سلامة يُواصل الإدلاء “بتصريحات غير مسؤولة”، قائلا “لم يكُن هكذا من قبل، لقد تغيّر”، ومعتبرا أن “الأخير تحوَّل من وسيط نزيه وغير متحيز إلى وسيط منحاز”. وأردف “لكن مرةً أخرى هذا التقسيم مستحيل لأن الليبيين سيظلون موحدين وستظل ليبيا شعبا واحدا. الباقي مجرد وهم”.

من جهتها، أبدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب استغرابها مما وصفته بـ “الصمت الغريب وغير المقبول”، من البعثة الدولية تجاه انتهاك الحظر الدولي على السلاح، في ظل توالي تفريغ شحنات السلاح والذخائر على مرمى حجر من مقر البعثة، في إشارة إلى تقديم النظام التركي دعماً بالمدرعات والصواريخ للميليشيات في طرابلس. وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها تستنكر الدعم غير المحدود من دولتي قطر وتركيا لعصابات “داعش” و”القاعدة” في طرابلس، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لوقف التدخل السافر للدولتين في الشأن الليبي. وطالبت اللجنة في بيانها، لجان الدفاع بالاتحاد الأوروبي تحمل المسؤولية، عن طريق العمل على عدم دعم بلدانهم لحكومة السراج غير الشرعية، مُبينة أنها مُسيطر عليها من قبل تنظيمات داعش والقاعدة. وطالبت مجموعة من النواب قبل أيام في بيان آخر بإخراج المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة من البلاد، لما وصفته بدوره بـ”المنحاز” في الأزمة الحالية، وأرسل رئيس لجنة الدفاع بالمجلس رسالة إلى رئيس منظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تنتقد عمل سلامة وتطالب باستبداله بأسرع وقت.

من جانب آخر،في آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن تغافل غسان سلامة عن المعاناة التى يعيشها أهالى طرابلس تحت حكم المليشيات المسلحة والاعتمادات المالية لقادة المليشيات المسلحة المسيطرة على العاصمة، فضلا عن تعقد سبل حل الأزمة السياسية فى ليبيا. وقال المبعوث الأممى إلى ليبيا أن الأطراف الليبية كانت على بعد خطوة واحدة من تنظيم الملتقى الوطنى فى مدينة غدامس الليبية، زاعما أن المكونات الليبية كانت متحمسة للمشاركة فى الملتقى، وذلك لانهاء المرحلة الانتقالية فى البلاد التى استمرت ثمانية أعوام فى ليبيا، والدخول فى فترة جديدة من الاستقرار والأمن يكون صندوق الاقتراع الفيصل فيها.

واكتفى غسان سلامة بالتحذير من محاولة فرع المؤسسة الوطنية للنفط في المنطقة الشرقية مجدداً تصدير النفط في انتهاك لنظام العقوبات المفروض، واصفا تلك المحاولات بـ”غير القانونية” والتى تهدد بتقسيم المؤسسة الوطنية للنفط، التى تعد مصدر الدخل الأكبر للبلاد وشبكة الأمان الاجتماعية الوطنية دون التطرق إلى الأزمة التي تعانى منها مدن المنطقة الشرقية وعدم تخصيص المجلس الرئاسى الليبى لأى أموال إلى المؤسسات فى مدن المنطقة الشرقية، وهو ما يؤكد استفراد المجلس الرئاسى الليبى فى طرابلس بأموال الشعب الليبى وتخصيص اعتمادات مالية ضخمة إلى المليشيات المسلحة.

يرى مراقبون أن الحوار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا انتهى بالفشل بعد إعلان كل الأطراف العودة إليه من جديد أكثر من مرة دون نتيجة فضلا عن أن البعثة الأممية أمست عبئا على أي مخرج سياسي ممكن بعد أن فشل المبعوث الأممي أن ينأى بنفسه عن أطراف الصراع و لعب دوره التوفيقي فحسب.

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