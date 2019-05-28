بالصور: رئيس المخابرات المصرية يتسلم الإرهابي هشام العشماوي في ليبيا

قالت وكالة الأنباء الألمانية إن مصادر دبلوماسية مصرية قد أفادت اليوم الثلاثاء بتسلم اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية خلال زيارته لليبيا اليوم الثلاثاء الإرهابي المصري هشام عشماوي زعيم تنظيم المرابطون الذي كان قد تم إلقاء القبض عليه في شهر تشرين أول /أكتوبر الماضي بعد إستكمال التحقيقات التي تخص الجانب الليبي، وفقا لموقع أخبار ليبيا. وأضاف الموقع أن كامل تسلم أيضا الإرهابي المصري صفوت زيدان حارس العشماوي الشخصي مع عناصر إرهابية أخرى مطلوبة للسلطات المصرية.

وعشماوي هو ضابط صاعقة فصل من الجيش المصري قبل نحو سبع سنوات ويكنى بـ”أبي عمر المهاجر”، وهو أحد قيادات تنظيم جند الإسلام المرتبط بالقاعدة، وأسس قبل ذلك تنظيم “مرابطون” الذي نشط في شمال سيناء. وقضت محكمة مصرية غيابيا بإعدام عشماوي إثر إدانته بالهجوم على كمين الفرافرة بصحراء مصر الغربية، الذي أسفر عن قتل نحو 30 جنديا مصريا.

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