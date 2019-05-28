تفاصيل لقاء حفتر مع رئيس جهاز المخابرات المصرية بالرجمة

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر، بمقر القيادة بالرجمة، رئيس جهاز المخابرات المصرية عباس كامل. وتم خلال اللقاء مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة وذلك بعد إستيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة. وتأتي هذه الخطوة في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

