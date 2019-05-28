بالصور: المشير حفتر يستقبل رئيس المخابرات العامة المصرية

استقبل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، في مقر القيادة بالرجمة.

وقال مكتب إعلام القيادة ليل الثلاثاء إن اللقاء يأتي «في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي ضمن التعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية الشقيقة».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المشير خليفة حفتر و اللواء عباس كامل «بحثاعمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة».

وأشار مكتب إعلام القيادة إلى أن «الإرهابي هشام عشماوي نفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر و الذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة».

و أكد مكتب إعلام القيادة على أن «عملية التسليم جرت وفقاً لإتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين وبعد إستيفاء كافة الإجراءات و إستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة الوسط

