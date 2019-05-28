الشريف: تسليم هشام عشماوي إلى مصر سيفك الكثير من الألغاز

وصف الخبير الليبي بالشؤون الاستراتيجية الليبية محمد ابوراس الشريف، تسليم الإرهابي هشام عشماوي إلى مصر بأنها خطوة مهمة في مجال التعاون الأمني بين ليبيا ومصر. وقال الشريف في تصريح خاص لبوابة افريقيا الاخبارية، “تسليم الشفرة الإرهابية “هشام عشماوي ” من قبل الجيش الليبي للسلطات المصرية خطوة مهمة فى مجال التعاون الأمني بين ليبيا ومصر، والذي سيفك الكثير من الألغاز ومن بينها العمليات الإرهابية فى سيناء والاغتيالات فى القاهرة، ومصادر التمويل المتنوعة لهذه الجماعات، وصله وارتباط البعض منها ربما بقيادات دوليه وإقليمية ساهمت فى زعزعة أمن المنطقة ومصر، وما هي الممرات والطرق التي يتم التنقل من خلالها لهذه المجموعات …والإجابة على الكثير من الأسئلة التي فى جعبة الأجهزة الأمنية”.

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