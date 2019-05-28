القيادة العامة: تسليم الإرهابي هشام عشماوي جرى وفقًا للتعاون القضائي بين ليبيا ومصر

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن عملية تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية «جرت وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي بين ليبيا ومصر».

وقال مكتب إعلام القيادة العامة في بيان نشرته عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، ليل الثلاثاء، إن «عملية التسليم جرت وفقًا لاتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين وبعد استيفاء كافة الإجراءات واستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة».

وأشار البيان إلى أن «الإرهابي هشام عشماوي نفّذ عددًا من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر والذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة».

وأشار البيان إلى أن تسليم الإرهابي المصري هشام عشماوي إلى السلطات المصرية جاء خلال زيارة رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى الرجمة اليوم الثلاثاء، حيث التقى خلالها بالقائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

ووأذاعت قناة «DMC» المصرية، لقطات حصرية للحظة عودة اللواء «كامل» إلى مصر، ورفقته طائرة عسكرية على متنها قوات خاصة مصرية ومعها الإرهابي «عشماوي».

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت القوات المسلحة الليبية إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي الملقب بأبو عمر المهاجر، أثناء عملية أمنية تمت في مدينة درنة شرقي ليبيا، بالإضافة إلى العثور على زوجة «الإرهابي» محمد رفاعي سرور وأبنائها رفقة عشماوي، الذي كان في حي المغار بمدينة درنة وقت إلقاء القبض عليه، وكان يرتدي حزامًا ناسفًا، لكنه لم يستطع تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية الأمنية.

وهشام عشماوي ضابط صاعقة سابق و«أخطر المطلوبين» لدى مصر، لكنه فصل من الجيش المصري عام 2011، ثم أسس تنظيم « المرابطون» المقرب من تنظيم القاعدة والذي نشط في شبه جزيرة سيناء، وبعد أن أصبح أحد قياديي تنظيم «جند الإسلام»، المرتبط بتنظيم القاعدة، لقب نفسه بأبي عمر المهاجر وعرف بذلك الاسم بين عناصر التنظيم.

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