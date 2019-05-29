مصر تُجدّد دعمها للقوات المسلحة في ليبيا

جدّدت مصر دعمها للقيادة العامة للجيش الوطني والمشير خليفة حفتر، وتحرّكات القوات المسلحة لمكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة في ليبيا.

ونقل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل، خلال زيارته واجتماعه مع القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للجهود التي يقوم بها الجيش الوطني في ليبيا، لبسط الأمن وإعادة الاستقرار لكامل التراب الليبي.

وهدفت زيارة رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى ليبيا، ضمن الشراكة المصرية الليبية، في عدّة ملفات على رأسها مكافحة الإرهاب.

وأوضح مكتب الاعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، أن المشير خليفة حفتر، استقبل بمقر القيادة في الرجمة، رئيس المخابرات المصرية، لمناقشة عمليات مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتسليم الإرهابي المتهم في قضايا إرهاب، للجمهورية المصرية. ضمن اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين.

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