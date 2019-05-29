صور | عشماوي أُصيب بالهلع فور معرفته بأنه مُرحل من بنينا للقاهرة

ليبيا – سلمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية اليوم الثلاثاء الإرهابي المصري القيادي في شورى درنة هشام عشماوي إلى السلطات المصرية عقب زيارة قام بها اللواء كامل عباس رئيس المخابرات العامة إلى الرجمة اليوم إلتقى خلالها المشير خليفة حفتر .

وقالت القيادة العامة في بيان عبر مكتبها الإعلامي أن التسليم تم وفق الإتفاقية الخاصة بالتعاون القضائي سارية المفعول الموقعة بين ليبيا ومصر إبان النظام السابق وذلك في إطار عمليات مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا والتعاون المشترك مع جمهورية مصر العربية.

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و تم خلال اللقاء ووفقاً للبيان ” مناقشة عمليات مكافحة الإرهاب بالمنطقة ، كما تم خلال اللقاء تسليم الإرهابي هشام العشماوي والذي ترأس أحد التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة ونفّذ عدداً من العمليات الإرهابية الدامية بدولتي ليبيا ومصر و الذي قام أبناء القوات المسلحة بإلقاء القبض عليه خلال حرب تحرير درنة و ذلك وفقاً لإتفاقية التعاون القضائي الراسخة الموقعة بين البلدين وبعد إستيفاء كافة الإجراءات و إستكمال التحقيقات معه من قبل القوات المُسلحة ” .

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وكشفت مصادر القيادة العامة لـ المرصد بأن الإرهابي المصري هشام عشماوي أدلى خلال جلسات التحقيق معه التي إمتدت طيلة الفترة منذ أكتوبر الماضي حيث أعتقل في درنة بمعلومات هامة وأدلة ملموسة عن علاقته بـ ” شخصيات ليبية معروفة ” وبكيانات أجنبية وعلاقتهم بنشأة وتمويل التنظيمات في كل من ليبيا ومصر .

وأظهرت صور تلقتها المرصد لحظة تسلم الجانب المصري لعشماوي من على أرض مطار بنينا ونزوله من السيارة الليبية التي جلبته من المعتقل إصابته بحالة من الذهول والرعب بدت واضحة على ملامح وجهه .

المرصد – خاص

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