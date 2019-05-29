المسماري: الجيش الليبي على أعتاب تحرير العاصمة طرابلس.. وهذه اخر التطورات – فيديو

بثت قناة “مداد نيوز” السعودية، مقطع فيديو لتقرير مصور يحمل عنوان “الجيش الوطني الليبي يقترب من تحرير العاصمة طرابلس”، وتضمن التسجيل على تصريحات اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي الثلاثاء .

وقال “المسماري” إن الجيشُ الوطني الليبي حقق تقدماً في محاورَ عدة، منها طريقُ مطار طرابلس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية، فضلا عن تكبيد الكتائب والمليشيات الموالية لحكومة الوفاق خسائرَ كبيرة في العتاد والأرواح.

وأفاد ” المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي” بوقوع اشتباكات عنيفة في منطقة الطويشة والرملة بالقرب من مطار طرابلس العالمي منوها عن سقوط قذائف عشوائية في حي الملجا في منطقة قصر بن غشير.

وتابع: “يبدو أن الجيش الليبي الوطني بات قاب قوسين أو أدنى من قلب العاصمة الليبية طرابلس” مشيرا إلى أن خط المواجهات العنيفة اقترب من أحياء وسط العاصمة، فمن جهة تمكن الجيش الوطني من التقدم في محور طريق مطار طرابلس الدولي والسيطرة على معسكر النقلية.

وأشار “المسماري” إلى أن الجيش الليبي أحرز تقدما في منطقة صلاح الدين التي تبعد بضعة كيلومترات عن وسط العاصمة، مكبدا الكتائب الموالية لحكومة الوفاق خسائر في العتاد والأرواح، ومع اشتداد القتال في محاور مختلفة في تخوم العاصمة طرابلس، استهدفت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الوطني تمركزات للكتائب الموالية لحكومة الوفاق في محور عين زارة ومناطق الرملة والكريمية وبوشيبة والكسارات جنوب العاصمة طرابلس.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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