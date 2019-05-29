استهداف متكرر لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية

طالب مركز الطب الميداني والدعم، المنظمات المحلية والدولية، والأمم المتحدة، باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين في مناطق الاشتباكات، وتحييد الأطقم الطبية من الصراعات التي يسقط ضحيتها المدنيين والمسعفين أثناء تأدية واجبهم.

وعبّر المركز في بيان لهُ، عن تنديده وغضبه، من تكرار عمليات استهداف سيارات الإسعاف، في مواقع النزاع، التي تعمل على توفير ممرات آمنة للمواطنين العالقين في مواقع الاشتباكات المسلحة في ضواحي طرابلس.

وأوضح مركز الطب الميداني والدعم، أن عملية استهدافه تكرّرت للمرة للرابعة، وكان منها إصابة أحد المسعفين بشظايا وتدمير سيارة الإسعاف واحتراقها بالكامل، إضافة إلى إصابة سيارة أخرى إصابات بليغة.

وأعرب العاملين في المركز بمختلف أقسامه وتخصصاتهم عن، أسفهم الشديد للاعتداء غير المبرر على سيارات الإسعاف، والأطقم الطبية التي تحمل شعار الإنسانية في وجه الآلة العسكرية، التي تحصد البشر والحجر، وأكد المركز أن هذه الأفعال الإجرامية لن تثني العالمين عن تادية واجبنا الانساني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية