مصدر عسكري: اتساع رقعة سيطرة الجيش.. والقوات المسلحة دخلت هذه المناطق الجديدة

أحرزت قوات الجيش الوطني الليبي تقدما ملحوظا في محاور القتال داخل العاصمة طرابلس خلال الساعات القليلة الماضية، وفقاً لمصادر عسكرية.

وأكد المنذر الخرطوش المسؤول الإعلامي باللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي في تصريحات لـ”جريدة الاتحاد الاماراتية” إن قوات الجيش الليبي تمكنت من السيطرة على منطقة الأحياء البرية بشكل كامل والدخول في منطقة مشروع الدوائر.

وأضاف الخرطوش أن وحدات من الجيش الليبي دخلت منطقة القربولي (50 كم شرق طرابلس)، مشيراً إلى أن الرقعة الجغرافية التي يسيطر عليها الجيش الليبي توسعت بشكل كبير.

الخرطوش أوضح أن سلاح الجو التابع للجيش شن غارات جوية دقيقة للغاية على مواقع لمعسكرات الميليشيات المسلحة الداعمة لحكومة الوفاق الوطني، مشيراً إلى شن طائرات مصراتة لغارات على منازل المدنيين في منطقة قصر بن غشير في ضواحي طرابلس، ما أدى لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين خلال القصف الجوى العشوائي.

واتهم المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي في وقت سابق طائرات الكلية الجوية مصراتة باستهداف منازل المدنيين في قصر بن غشير بضواحي طرابلس.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 562 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و2855 جريحا، بينهم 106 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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