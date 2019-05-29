العبيدي : المعلومات التي قدمها عشماوي وأبوالمعاطي ستضع داعمي الإرهاب في وضع سيء

ليبيا – أكد مدير شعبة الإعلام الحربي بالقيادة العامة للقوات المسلحة خليفة العبيدي خضوع الإرهابي المصري هشام عشماوي للتحقيق بشكل مستمر طيلة فترة القبض عليه إنتهى بتفريغه أمنياً رفقة حارسه الشخصي الذي تسليمه هو الآخر ويدعى بهاء علي أبوالمعاطي وفقاً لإتفاقية التعاون الأمني القضائي المبرمة بين البلدين.

وأكد العبيدي في حديث لـ المرصد بأن التحقيقات تشير لتنقله في عدد من المدن والقري منها مدينة بنغازي لفترة حيث أشرف علي تدريب عناصر إرهابية في معسكراتها وجهزهم لشن عمليات مركزة في مصر وليبيا ضد جيوش البلدين وأسفرت عملياته عن إغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات ومئات الجنود المصريين .

وأضاف بأن عشماوي كشف أيضاً خلال التحقيق بأنه فر إلى درنة بعد توسع العمليات العسكرية في بنغازي وسيطرة الجيش علي مناطق كثيرة فيها وباشر أعماله ومسيرته الإرهابية من جديد .

وأشار إلى أن عشماوي وعند القبض عليه في أكتوبر الماضي حاول تفجير نفسه بعد أن ضاق الخناق عليه وعلى جماعته في العملية الاخيرة لتحرير درنة حيث كان برفقته عدد من الإرهابيين المطلوبين من الجنسية الليبية ممن تم القبض عليهم برفقته.

وكشف العبيدي بأن التحقيقات مع عشماوي ورفيقه كشفت للجانب الليبي ممثلاً في الإدعاء العسكري عن معلومات وصفها بأنها غاية في الأهمية معززة بالأدلة الملموسة عن دعمه وعلاقته بشخصيات ليبية بارزة منها عسكرية وسياسية ودينية وأخرى منتمية لجماعة الإخوان المسلمين بينهم من تولى مناصب رسمية .

وأكد مدير شعبة الإعلام الحربي بأن إعترافات عشماوي عن تلقيه دعماً مالي وعسكري ولرجستي من الداخل والخارج لعدة أهداف منها ضرب مصر إنطلاقاً من ليبيا وُثقت على مدار جلسات التحقيق مشيراً إلى أن القيادة العامة تتعاون مع كل دول المنطقة في مكافحة الإرهاب وبات ما تملكه من أدلة ومعلومات يضع داعمي الإرهاب الإقليميين في موضع مُحرج أمام العالم ، وذلك على حد تعبيره .

المرصد – خاص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية