الخطوط الجوية الليبية تشكو من “تصرّفات” بعض المسافرين

عبّرت شركة الخطوط الجوية الليبية، عن غضبها، من بعض التصرّفات التي يقوم بها المسافرين على متن رحلاتها.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على الفيسبوك، أن أحد المسافرين، قام بفتح نافذة الطوارئ لطائرة في مطار طبرق، وقادمة من مطار أسطنبول ومتجهة إلى مدينة بنغازي. أثناء تزويد الطائرة بالقوقود، نظرا للنقص الذي واجهته، أثناء تحليقها.

ونشرت الشركة صورة للطائرة، ولاقت استهجان كبير من الليبيين على مواقع التواصل، نتجية لعدم المسؤولية لدى البعض.

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية، قد أشارت في وقت سابق، يوم أمس، إلى ظاهرة الكتابة على مقاعد الطائرات، والعبث بمحتويات الطائرات، من بعض المسافرين.

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