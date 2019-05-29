اعتماد خطة يونيسيف للعامين الحالي والمقبل

اعتمدت وزارة تعليم الوفاق ممثلة بوكيلها خطة منظمة “يونيسيف” في ليبيا للعامين 2019 و2020.

وبحسب بيان صحفي مقتضب صادر عن وزارة تعليم الوفاق فقد اعتمد الخطة من جانب منظمة “يونيسيف” ممثلها في ليبيا عبد الـرحمـن الغنـدور.

واشتملت الخطة وفقا للبيان عـددا من المشـاريع المختلفة في قطاع التعليم التي تم بلورة أفكارها بعد اجتماعات عديدة بين ممثلين عن الإدارات والمصالح التابعة لوزارة تعليم الوفاق.

وتأتي هذه التطورات في وقت تم فيه بدء العمل بمشروع المساحات الصديقة الآمنة برعاية وزارة تعليم الوفاق لتوفير بيئة نفسية وتعليمية مناسبة للطلبة من النازحين من مناطق المعارك بين قوات الجيش الوطني والقوات التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق على تخوم العاصمة طرابلس.

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