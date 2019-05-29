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غسان سلامة: حفتر “طلب مني مواصلة وساطتي”

تم النشر منذُ 36 دقيقة
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة الثلاثاء في مقابلة مع “فرانس 24” أن قنوات الحوار لم تقطع بينه وبين المشير خليفة حفتر. وعلق مبعوث الأمم المتحدة على تصريح سابق لحفتر يعتبر فيه أن سلامة تحول إلى “وسيط منحاز” في النزاع الليبي، مؤكدا أنه كان مجرد سوء فهم وقد تبدد مذاك.

وقال إنه “لم يتم إطلاع حفتر بشكل صحيح” على نص التقرير الأخير الذي رفعه سلامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف “تسنى له إعادة قراءة النص والتحقق من أنه واقعي”.

وأضاف أن المشير حفتر “طلب مني مواصلة وساطتي” موضحا أنه لم يفكر في أي لحظة بالاستقالة من منصبه.

وكان سلامة قد أكد في 21 أيار/ مايو، أمام مجلس الأمن أن ليبيا “على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد”.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • موقع الايام لاشك في انه موقع مضاد لكرامة ليبيا و هذا الكلام لا يصدر من المشير خايفه حفتر ابدا و لن يفكر فيه مجرد التفكير كفاك كذب يا شهود الزور

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  • وساطة بين من ومن فلا يمكن ان يقبل المشير خليفة حفتر الوساطة بين جيش وطنى وارهابيين الا اذا كان من اجل استسلامهم عن طريق سلامة وتسليم اسلحتهم مقابل عن العفو عنهم او تخفيض العقوبة فالجيش الوطنى بدأ عملية تحرير لا تنتهى الا بخروج المليشيات طوعا او كرها فهل رايتم جراح يفتح بطن المريض ثم يتركه قبل اتمام العملية او يعيد خياطة البطن دون استئصال الورم السرطانى ليزيد حتى يموت المربض كذلك ما يحدث فى طرابلس مثابة بخلايا سرطانية متعددة اخوانية وداعشية وقاعدة ولن تتعافى الا بالقضاء على الخلايا السرطانية حتى لو بترنا بعض الاعضاء لكى نعيش فى كرامة وعزة

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