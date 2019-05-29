غسان سلامة: حفتر “طلب مني مواصلة وساطتي”

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليبيا غسان سلامة الثلاثاء في مقابلة مع “فرانس 24” أن قنوات الحوار لم تقطع بينه وبين المشير خليفة حفتر. وعلق مبعوث الأمم المتحدة على تصريح سابق لحفتر يعتبر فيه أن سلامة تحول إلى “وسيط منحاز” في النزاع الليبي، مؤكدا أنه كان مجرد سوء فهم وقد تبدد مذاك.

وقال إنه “لم يتم إطلاع حفتر بشكل صحيح” على نص التقرير الأخير الذي رفعه سلامة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وأضاف “تسنى له إعادة قراءة النص والتحقق من أنه واقعي”.

وأضاف أن المشير حفتر “طلب مني مواصلة وساطتي” موضحا أنه لم يفكر في أي لحظة بالاستقالة من منصبه.

وكان سلامة قد أكد في 21 أيار/ مايو، أمام مجلس الأمن أن ليبيا “على وشك الانزلاق إلى حرب أهلية يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو الانقسام الدائم للبلاد”.

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