بيان جمعية رؤية حول تحري هلال شهر شوال لعام 1440 هـ في ليبيا

أصدرت جمعية رؤية لهواة الفلك بياناً حول تحري هلال شهر شوال لعام 1440 هـ و موعد اول ايام عيد الفطر المبارك.

وأكدت الجمعية في بيانها أنه وبناءً على الحسابات الفلكية القطعية فإن عملية الاقتران المركزي بين القمر والشمس بالنسبة للأرض ” بداية تولد هلال شهر شوال ” ستحدث بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأثنين 29 رمضان 1440 هـ الموافق 03 / 06 / 2019 على تمام الساعة 12:03 بتوقيت ليبيا.

ونوه البيان “في مساء هذا اليوم قد يمكن رؤية الهلال عبر التلسكوب فقط في أجزاء من قارة أمريكا الجنوبية وجنوب غرب أمريكا الشمالية، أما في ليبيا وبقية دول العالم فستتعذر رؤيته سواء بالعين المجردة أو حتى باستخدام التلسكوبات وأحدث وسائل الرصد الفلكي، وذلك بسبب وقوعه في منطقة الوهج الشديد للشمس وقت غروبها، ﻭﺳﻨﺠﺪ ﺃﻧﻪ ﻳﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺑـ 6 دقائق ﻓﻲ ﻣﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺮﻣﺔ ﻭالقاهرة، ويغرب بعد 7 دقائق في بنغازي وبعد 8 دقائق في طرابلس، ﺃﻣﺎ ﻓﻲ نواكشوط ﻓﺴﻴﻐﺮﺏ ﺑﻌﺪ 13 ﺩﻗﻴﻘﺔ ، كما أن مقدار الجزء المضاء من سطح القمر لن يتجاوز 0.3 % من إضاءة القمر الكامل.

واضاف البيان “أما في مساء اليوم التالي الثلاثاء الموافق 04 / 06 / 2019 سيمكث الهلال بعد غروب الشمس أكثر من 60 دقيقة سيمكن خلالها رؤيته بالعين المجردة، ﺇﺫ ﺳﺘﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ ﺇﺿﺎﺀﺗﻪ 2.3 % من إضاءة القمر الكامل”.

وخلصت الجمعية في بياناها إلى أن أول أيام عيد الفطر المبارك وفق تحقق رؤية الهلال ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى يوم الأربعاء الموافق 05 / 06 / 2019 وذلك استناداً إلى حساب تحقق إمكانية الرؤية، كذلك يتوقع أن يُعلن في عدد من الدول أن يوم الثلاثاء 04 / 06 / 2019 هو أول أيام الشهر وذلك استناداً إلى رؤية خاطئة للهلال مساء يوم تحريه أو حساب أنه قد يمكن رؤيته عبر التلسكوبات في بعض مناطق القارة الأمريكية.

وأكدت الجمعية في ختام بيانها بأن ﻛﻞ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻳﻬﺪﻑ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺤﺮﻱ ﻭﺭﺅﻳﺔ ﺍﻷﻫﻠﺔ ﻣﻄﻠﻊ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻗﻤﺮﻱ، ﻭﺃﻥ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺃﻭﻝ ﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﻬﺠﺮﻱ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺗﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺩﻭﻟﺔ، وسننقل لكم في حينه الإعلانات الرسمية لهذه الدول لتأكيد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك.

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